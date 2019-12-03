Haberler » Güncel » Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2) - Haber

Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIHakkari'de görevi sırasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

03.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:42Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'de görevi sırasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Recep Özmen, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şehidin eşi Beyza Özmen, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis yetkilileri katıldı. Törene katılan ve gözyaşlarına boğulan şehit eşi Beyza Özmen'i Vali İdris Akbıyık ve askeri yetkililer teselli ederken, sağlık ekipleri de tören alanında hazır bekledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özmen'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Özmen'in özgeçmişi okundu. Dualarnı okunmasından sonra silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek Ambulansa konulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özmen'in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine uğurlandı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:44 (Vatan Caddesi'ni felç eden intihar girişimi - Haber
19:43 4'lü Suriye Zirvesi sona erdi - Haber
19:43 Görme ve işitme engelliler gibi film izlediler - Haber
19:42 Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2) - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:37 Beşiktaş'ta engeller ortadan kalkıyor - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
08:49 Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak - Haberler
3.12.2019 19:55:12