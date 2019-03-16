Uzman Çavuş, Eşi ve Oğlu Lojmanda Ölü Bulundu

Tunceli
'de bir uzman çavuş, eşi ve oğlu, evlerinde silahla vurulma sonucu ölmüş halde bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Atatürk
Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarının sakinleri, uzman çavuş Hüseyin Bektaş
ve ailesinden haber alamayınca kapıyı çaldı.
Kapının açılmaması üzerine bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.
Daire kapısını kırarak içeri giren jandarma ekipleri, uzman çavuş Hüseyin, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk Bektaş'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.
Eve gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve Hüseyin Bektaş'a ait olan beylik tabancası bulundu.
Cesetler, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Güncel
Kaynak: AA