16.06.2019 14:43
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Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir uzman çavuş, eşini öldürüp aynı silahla intihar etti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir uzman çavuş, eşini öldürüp aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Yasin D. (25), gece nöbetinin ardından sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine geldi.
Bir süre sonra evden silah seslerinin geldiğini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yasin D. ve Münevver D'nin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yasin D'nin bir buçuk ay önce Ekinözü ilçesine tayin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Ekinözü, Güncel

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