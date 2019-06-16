16.06.2019 17:25
Haberler»Güncel » Haber

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti (2)

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir uzman çavuş, eşini öldürüp aynı silahla intihar etti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir uzman çavuş, eşini öldürüp aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Yasin D. (25), gece nöbetinin ardından sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine geldi.
Bir süre sonra evden silah seslerinin geldiğini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yasin D. ve Münevver D'nin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yasin D'nin bir buçuk ay önce Ekinözü ilçesine tayin olduğu öğrenildi.Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti (2)
Kaynak: AA
Ekinözü, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:08 İlkadım'da metruk binalara yer yok
18:08 Düzce'de cip devrildi: 4 yaralı
18:07 Meslektaşları kazada kalbi duran doktoru kurtarmak için seferber oldu
18:07 The Pony Club Festivali'nde babalar yarıştı
18:07 THE PONY CLUB FESTİVALİ'NDE BABALAR YARIŞTI -2
18:07 Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi
18:06 DÜZCE Otomobil takla attı: 4 yaralı