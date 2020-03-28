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Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

28.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:52
Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki (Jandarma Arama Kurtarma) JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama- kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için başlatılan arama çalışmaları bugünkü 12'nci gününde de devam etti. Ekipler, Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı. Su altı aramaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından getirilen 2 robot kamerasıyla gerçekleştirilirken, su yüzeyinde de JAK timleri çalışma yaptı. Ancak Güneş'e ait bir ize rastlanmadı.

BABA JAK TİMLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, sabah saatlerinden itibaren çalışmaları izleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 84'üncü gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Rize ve Elazığ'dan gelen su altı arama kurtarma polisleri ise göl yüzeyi ile kıyısında arama yaptı. Gün boyu süren arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Jandarma, Güncel

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