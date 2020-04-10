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Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve 5 Ocak günden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama...

10.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:09
Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve 5 Ocak günden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timleri, Erzurum, Antalya ve Adana il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 25'inci gününde ekipler, Munzur Nehri'nin Uzunçayır Baraj Gölü'ne döküldüğü kent merkezi yakınlarındaki Kanoğlu Mahallesi mevkisinde incelemede bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize bugün de rastlanılamadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI BUGÜN DE TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ve diğer yakınları da arama çalışmalarını yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 97 GÜNDÜR HABER ALINAMAYOR

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 97'ncİ gününe girdi. Polis ekipleri, botlarla gün boyunca Uçunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde arama yaptı. Bugün de yapılan arama çalışmalarından Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Jandarma, Munzur, Güncel
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