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Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yokTUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün...

12.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:42
Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok
TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün de devam etti.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timleri, Erzurum, Antalya ve Adana il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de devam ettirdi. Güneş için başlatılan arama çalışmalarının 26'ncı gününde arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'n yapıldı. Baraj gölünün bazı bölgelerinde dalgıçlar su dibine dalarak arama çalışmalarını yaparken, su yüzeyinde ve kıyısında da tekne ve botlarla gün boyu arama çalışmaları sürdürüldü. Bugün yapılan arama çalışmalarında da Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.
AİLESİ ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ve diğer yakınları da arama çalışmalarını yerinde takip ederek, ekiplerden bilgi aldılar.
GÜLİSTAN DOKU'DAN 98 GÜNDÜR HABER ALINAMAYOR
5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 98'inci günde de devam etti. AFAD ve polis ekiplerince Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı. Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku’dan bugün de iz yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Jandarma, Munzur, Güncel
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