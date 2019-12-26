Haberler » 3. Sayfa » Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı - Haberler

Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde izin dönüşü otomobili ile kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi hastaneye kaldırıldı.

26.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:31 Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı
'ın Reşadiye ilçesinde izin dönüşü otomobili ile kaza yapan Uzman Çavuş ve ailesi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde D-100 kara yolu üzerindeki Darıderesi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Ramis Yağcı idaresindeki 06 GLK 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, ters döndü.

Kazada sürücü Yağcı ile annesi, eşi ve 1 çocuğu yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:46   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması - Haberler
16:42   Sarıkamış'ta sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Haberler
16:41   Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı - Haberler
16:38   Yılbaşında insanları zehirleyeceklerdi, jandarma yakaladı - Haberler
16:37   4 ayrı ikametten televizyon çalan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
15:40   Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Haberler
26.12.2019 16:52:15