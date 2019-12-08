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Uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde görevli 28 yaşındaki uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

08.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:45Uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu
'nın ilçesinde görevli 28 yaşındaki uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Sabaha karşı meydana gelen olayda, uzman çavuşun beylik silahı ile intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, sabaha karşı Eğirdir ilçesindeki Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Y.K.'nin (28) yaşadığı aparttan saat 04.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu polise verdi. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, söz konusu yere vardıklarında uzman çavuşu hareketsiz vaziyette buldular. Yapılan ilk incelemede, Y.K.'nin beylik silahı ile intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Y.K.'nin cansız bedeninin, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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