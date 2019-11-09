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Uzman Çavuş kavga eden 15 kişiyi havaya ateş açarak ayırdı

Uzman Çavuş kavga eden 15 kişiyi havaya ateş açarak ayırdıANKARA - Başkentin göbeği Kızılay'da Karanfil sokak içerisinde bulunan fast food mağazası önünde çıkan kavgayı sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V havaya ateş ederek ayırdı.

09.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:50
Uzman Çavuş kavga eden 15 kişiyi havaya ateş açarak ayırdı
ANKARA - Başkentin göbeği 'da Karanfil sokak içerisinde bulunan fast food mağazası önünde çıkan kavgayı sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V havaya ateş ederek ayırdı.
Ankara'da ikindi vakti sıralarında Kızılay'da bulunan Karanfil Sokak'ta fast food mağazasında kavga çıktı. Öğrenilenlerle göre 15-20 kadar kişi kavgaya tutuşarak birbirlerine masa sandalye atmaya başladı. Olay yerinden geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V sokaktan geçiyordu, kavgayı gören Uzman Çavuş havaya ateş açarak olayı sonlandırdı. Kavgaya tutuşanlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Uzman Çavuş M.V ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavganın yaşandığı yere olay yeri inceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Uzman Çavuş kavga eden 15 kişiyi havaya ateş açarak ayırdı

Kızılay, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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