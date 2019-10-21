Uzman Çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu

AĞRI'nın Patnos ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), bu sabah eğitim sırasında meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Abay'ın cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, sabah 'Meskun Mahalde Acil Şarjör Değişikliği' eğitimi sırasında meydana gelen silah kazasında merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Yusuf Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi. Abay'ın cenazesinin, yarın saat 09.00'da Karaağaç beldesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.