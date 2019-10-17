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Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu

BATMAN'da görev yapan Burdurlu Uzman Çavuş Bircan Canyürek (45), kaldığı misafirhanede ölü bulundu.

17.10.2019 15:45Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu

BATMAN'da görev yapan Burdurlu Uzman Çavuş Bircan Canyürek (45), kaldığı misafirhanede ölü bulundu. Canyürek'in cenazesi yarın Burdur'da toprağa verilecek.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Bircan Canyürek, bu sabah görev yerine gitmedi. Bunun üzerine mesai arkadaşları Canyürek'in kaldığı misafirhaneye geldi. Ancak Bircan Canyürek'in cansız bedeni bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Canyürek'in cenazesi yapılacak otopsinin ardından yarın Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde toprağa verilecek.

Bircan Canyürek'in eşi ve çocuklarının Yusufça beldesinde yaşadıkları öğrenildi.



Burdur, Batman, Güncel

Kaynak: DHA

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