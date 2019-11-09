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Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

ANKARA'da restoranda iki grup arasında çıkan kavga, sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle sona erdi.

09.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:03Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

ANKARA'da restoranda iki grup arasında çıkan kavga, sokaktan geçen Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle sona erdi.

Olay, Kızılay'daki Karanfil Sokak'ta bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar, sandalyelerle birbirlerine girdi. Sokaktan geçerken kavgayı gören sivil kıyafetli Jandarma Uzman Çavuş M.V., silahını çıkararak havaya ateş açtı. Silah sesini duyan taraflar, kavgayı bırakıp, restorandan çıkarak kaçtı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıyan olayla ilgili polis ekipleri restoranda inceleme yaptı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Jandarma, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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