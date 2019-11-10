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Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

Ankara'da bir restoranda yemek yiyen iki grup arasındaki tartışma büyük kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı ise asker tek hareketle sonlandırdı. Silah sesini duyanlar kavgayı bırakıp kaçtı.

10.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:52

'da restoranda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerini sandalye fırlatan iki grup restoranı savaş alanına çevirdi. Sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle kavga edenler kaçtı.

TEK HAREKETLE KAVGAYI BİTİRDİ

Olay, Kızılay'daki Karanfil Sokak'ta bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar, sandalyelerle birbirlerine girdi. Sokaktan geçerken kavgayı gören sivil kıyafetli Jandarma Uzman Çavuş M.V., silahını çıkararak havaya ateş açtı.

Silah sesini duyan taraflar, kavgayı bırakıp, restorandan çıkarak kaçtı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıyan olayla ilgili polis ekipleri restoranda inceleme yaptı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

Ankara, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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