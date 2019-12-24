Haberler » 3. Sayfa » Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş hayatını kaybetti.

24.12.2019 05:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 05:58 Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
'da meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.45 sıralarında Karaman- karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla attı. Kazada Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mithat Ersin'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Mithat Ersin'in birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

05:53   Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
05:03   Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar - Haberler
05:00   Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan atlayan şüpheli kalaşnikof ve tabanca düşürdü - Haberler
04:25   Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Haberler
04:22   Kavgayı ayıran bekçiye silah sıkıp kaçtılar - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
23:51   İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Haberler
23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
22:25   Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Haberler
24.12.2019 06:42:41