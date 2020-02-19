Haberler » 3. Sayfa » Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı - Haberler

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan jandarma uzman çavuş hastaneye kaldırıldı.

19.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:10Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı
'de otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan jandarma uzman çavuş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 27 ADA 075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü H.B'nin Çorum'da görevli jandarma uzman çavuş olduğu öğrenildi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:18:40