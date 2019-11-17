Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü

Isparta'da güpegündüz dehşete düşüren bir olay yaşandı. Uzman çavuş ve eşi evlerinde silahla vurulmuş bir şekilde bulundu. Olay yerinde giden polis ekipleri katil zanlısını her yerde arıyor.

Davraz Mahallesi 142. Cadde'deki bir sitenin birinci katındaki daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cansız bedenlerini buldu.

KATİL ZANLISI AKRABALARI İDDİASI

Öztürk çiftini iki çocuğunun yanında öldürdükten sonra kaçan ve akrabaları olduğu iddia edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

GARNİZON KOMUTANI BÖLGEYE GİTTİ

Bu arada, Isparta Emniyet Müdürü Metin Altay ve Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin dairede incelemeleri devam ediyor.