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Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü

Isparta'da uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde silahla vuruldu. Çifti öldürdükten sonra kaçan ve akrabaları olduğu iddia edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

17.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:43

'da güpegündüz dehşete düşüren bir olay yaşandı. Uzman çavuş ve eşi evlerinde silahla vurulmuş bir şekilde bulundu. Olay yerinde giden polis ekipleri katil zanlısını her yerde arıyor.

Davraz Mahallesi 142. Cadde'deki bir sitenin birinci katındaki daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise verdi. Olay yerine gelen polisler, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cansız bedenlerini buldu.

KATİL ZANLISI AKRABALARI İDDİASI

Öztürk çiftini iki çocuğunun yanında öldürdükten sonra kaçan ve akrabaları olduğu iddia edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

GARNİZON KOMUTANI BÖLGEYE GİTTİ

Bu arada, Isparta Emniyet Müdürü Metin Altay ve Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin dairede incelemeleri devam ediyor.

Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü

Isparta, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
ASLANSARAY:Yaziklar olsun bunu yapana bir aile söndü cocuklar ortada kaldi Allah belanizi versin insallah.
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OSMANLI:Yakalandıklarında hemen idam edilmeli.
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REİS:Sen oy ver ben getireceğim idamı
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HACI GÜVEN:Bir aileyi yok eden bu pisliği , idamdan başka birşey temizleyemez!!!
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ALİ E:Uzman çavuş lar çok disiplinsiz ve boş adamlar dan oluşmakta.
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TEOMAN:Yazık şimdi o çocukları kim güldürecek...ahirette vay haline.
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GAFFUR:Can alıyorsan can vereceksin bu kadar basit , iki kişinin canını al çocuklarını sahipsiz bırak nasıl olsa 3-5 sene yatar çıkarım ne güzel ülke
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DİRİLİŞ 50:Ne diyelim
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