Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, bugün mesaiye gitmedi. Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gitti.

Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Yasin Delibaşı'nın eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Çiftin çocuklarının ise tatil dolayısıyla Kahramanmaraş'ta akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi.