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Uzman çavuş yaşamına son verdi

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde uzman çavuş Y.K. (28), kaldığı apartta tabancasıyla yaşamına son verdi.

09.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:07Uzman çavuş yaşamına son verdi

ISPARTA'NIN ilçesinde uzman çavuş Y.K. (28), kaldığı apartta tabancasıyla yaşamına son verdi.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Y.K.'nin kaldığı aparttan silah sesi duyanlar, polise verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Y.K.'yi hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Y.K.'nin tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Y.K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Eğirdir, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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