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Uzman çavuşa çarparak şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı

Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya'ya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar G. (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

18.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:41Uzman çavuşa çarparak şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı

Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya'ya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar G. (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTAKLANDIOlay, akşam saatlerinde Bilecik-Bozüyük yolunda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkiine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar Gümüş yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar G., Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İşlemleri tamamlanan Yaşar G., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yaşar G.,, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Yaşar Gümüş'ün adliye çıkışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Güncel

Kaynak: DHA

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