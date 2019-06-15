15.06.2019 19:09
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Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKMersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan ise sinir krizi geçirdi. Sinan Arslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Arslan Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Kaynak: DHA
Tarsus, Bursa, Sinan Arslan, Güncel

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