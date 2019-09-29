Haberler » Güncel » Haber

Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı

SİİRT'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, yaptığı kemik iliği bağışıyla nakil bekleyen 12 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı.

29.09.2019 18:30Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı
SİİRT'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, yaptığı kemik iliği bağışıyla nakil bekleyen 12 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı.
Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, 12 yaşındaki çocuğa kemik iliği bağışında bulundu. Nakil bekleyen küçük çocuğun yaşama tutunmasını sağlayan Okan ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca mesaj yayımlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımlanan mesajda, 'Hayata bir el de sen uzat! Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Rahim Okan yapmış olduğu ilik nakli bağışı ile 12 yaşındaki bir çocuğumuzun hayata tutunmasına vesile olmuştur. Personelimize teşekkür eder kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz' denildi.
?



Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:10 Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı
21:06 Bakan Ersoy Türkiye'nin tanıtım filmlerini paylaştı
21:06 29 Eylül Dünya Kalp Günü
21:00 Beşiktaş maçından fotoğraflar
20:58 Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
20:57 İBB, İstanbul Valiliği'nin "Toplantıya katılması görevidir" açıklamasına yanıt verdi
20:56 Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü