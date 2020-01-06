Uzman çavuşu darbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesinde trafikte yol verme meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada uzman çavuşu darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, ilçe merkezinde yürüyen Z.Ö. ile otomobiliyle yoldan geçen Jandarma
Uzman Çavuş Fatih S. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde toplanan Z.Ö'nün yakınları Fatih S'yi darbetti.
Aracıyla olay yerinden uzaklaşan Fatih S. hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen zanlılardan 4'ünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki otomobilin önünden iki yayanın yolun karşısına geçmesi, daha sonra sürücünün aracıyla geri gelerek yayalarla konuşması yer alıyor.
Kayıtların devamında çok sayıda kişinin olay yerinde toplandığı, otomobilinden inen sürücüyü darbederek yere düşürdükleri ve tekmeyle saldırdıkları görülüyor.