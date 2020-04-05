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Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezası

Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezasıKARAMAN'da, dün gece uzman çavuş A.O.D.

05.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:16
Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezası
KARAMAN'da, dün gece uzman çavuş A.O.D.'nin (31) sırtından bıçaklandığı kavgayla ilgili 4 kişiye, valilik tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık ceza uygulandı. Uzman çavuşu bıçakla yaralayan M.M. (23) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Balıkesir'de görev yapan ve izinli olan uzman çavuş A.O.D. ile Y.D. (32), L.Ü. (30) ve M.M., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.M., A.O.D.'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.O.D., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.O.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan 3 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişi de polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karaman Valiliği tarafından kavgaya karışan 4 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı. Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara ’sosyal mesafe’ cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Güncel

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Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezası
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