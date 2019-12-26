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Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Uzman Çavuş Murat Kurt'un hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46
'ta dün akşam saatlerinde Uzman Çavuş Murat Kurt'un hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Esenyurt Hadımköy Tem Bağlantı Yolu'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden araç sola doğru dönüş yapan kamyonete çarptıktan sonra cadde üzerinde turladı. Araçta bulunanlardan Uzman Çavuş Murat Kurt kazada ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere başlarken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
YAŞANAN FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde, binek aracın cadde üzerinde hızla gittiği, bu sırada sola dönüş yapan kamyonete çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çarpmanın etkisi ile aracın olduğu yerde birkaç kez tur atması yer alıyor.
(Murat Delice/İHA)
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Murat Kurt, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA


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