Uzman Diyetisyen İzan Işık: Covid-19’dan korunmak için yeterli ve dengeli beslenin

Beslenme ve Diyet Uzmanı İzan Işık, Covid-19 virüsüne karşı "koruyucu mucize besin" olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için dengeli beslenme ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com