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Uzman Diyetisyen İzan Işık: Covid-19’dan korunmak için yeterli ve dengeli beslenin

Beslenme ve Diyet Uzmanı İzan Işık, Covid-19 virüsüne karşı "koruyucu mucize besin" olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için dengeli beslenme ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

30.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:17
Uzman Diyetisyen İzan Işık: Covid-19’dan korunmak için yeterli ve dengeli beslenin
Beslenme ve Diyet Uzmanı İzan Işık, Covid-19 virüsüne karşı "koruyucu mucize besin" olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için dengeli beslenme ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Uzman Diyetisyen İzan Işık: Covid-19’dan korunmak için yeterli ve dengeli beslenin - Ekonomi

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