Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda'nın Doktorundan Açıklama: Şu An Bilinci Açık

Mide kanaması nedeniyle 5 gündür özel bir hastanede tedavi gören sanatçı Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu, "Gruda'nın şu an bilinci açık. Pankreasından dolayı (kanser) karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Şu anda hayati tehlikesi söz konusu değil. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda Gruda damardan besleniyor" dedi.

ÜÇ ÜNİTE KAN NAKLEDİLDİ

74 yaşındaki Gruda'nın hastaneye geldiğinde kan değerlerinin çok düşük olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kasapoğlu, "Cuma günü 18.30 sıralarında mide kanaması şikayetiyle başvurdu. Kan değerleri çok düşüktü. Yoğun bakıma aldık. Beş günlük takip sonrasında genel durumu daha iyi. Üç ünite kan transfer ettik. Durumu stabil olduğu için servise alma ihtimalimiz var. Önceki hastalığı olan pankreas kanserinden olayı genel durumu bozuk. Medikal tedavisi devam etmektedir. Takip açısından servise almayı planlıyoruz" diye konuştu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Ünlü oyuncu Ayşen Gruda, geçtiğimiz hafta mide rahatsızlığından dolayı Kağıthane'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 74 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alınmıştı.





Kaynak: İHA