Haberler » Güncel » Uzman erbaş adayları 'terörle mücadele' yemini etti - Haber

Uzman erbaş adayları "terörle mücadele" yemini etti

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören 1136 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.

20.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:49 Uzman erbaş adayları
İzmir Yeni Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören 1136 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.

Foça ilçesindeki okulda 6 ay boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan uzman erbaş adayları için yemin töreni düzenlendi.

8 Kasım'da başlayıp 8 Mayıs 2020'de tamamlanacak eğitimlerde adaylara keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, tabanca, roketatar, el bombası ve uçaksavar atışı kursları da verilecek.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende uzman erbaş adayları katılımcıların huzurunda ant içti.
Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, eğitimlerini başarıyla sürdüren adayların Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya hak kazanacağını söyledi.

Asker ailelerini böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutlayan Aydın, konuşmasının son bölümünde uzman erbaş adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu.
Nefes kesen gösteriler
Daha sonra komandoların tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterisine geçildi. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.
Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.
Program, tören geçişiyle sona erdi.

Ailelerin gururu
Tören için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aileler duygusal anlar yaşadı.

Remzi Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeni için Gümüşhane'den geldiğini belirterek, "Vatana, millete hayırlı olsun. Çok özel bir durum, her ana, her babaya Allah nasip etsin. Çok gururluyuz." dedi.
Oğluyla buluşma anında gözyaşlarına hakim olamayan Nazile Özaydın da tören için Sakarya'dan geldiğini dile getirerek, evlatlarını yetiştirenlere teşekkürlerini iletti.
Asker eşi Merve Özaydın da çok duygulu olduğunu ifade ederek, "Ne söylenebilir ki çok mutlu ve gururluyuz. Bu çok güzel ve özel bir duygu. Allah vatanımıza zeval vermesin." şeklinde konuştu.
Törene Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilgililer ve asker aileleri katıldı.

Jandarma, Komando, Foça, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   DHA YURT BÜLTENİ-15 - Haber
14:32   Kocaeli'de kazanın ardından alev alan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Haber
14:32   Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Haber
14:30   Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız" - Haber
14:30   Esenyurt'ta kaza nedeniyle trafik aksadı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:35:45