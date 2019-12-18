Uzman erbaşlar özlük haklarının iyileştirilmesini istedi

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, uzman erbaşların sağlık, ekonomik ve özlük haklarına yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan aralarında emeklilerin de bulunduğu uzman çavuşlar, "Uzman çavuşlar sosyal tesislere, ordu evlerine alınsın", "Uzman çavuşlar muvazzaf olmak istiyor", "Uzman çavuşların atama yönetmeliği yok" yazılı pankart taşıdı.

TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü için silahlı kuvvetlerin kendilerine verdiği görevi yerine getirirken bir an bile tereddüt etmeden şehit, gazi olmayı şeref ve onur bilerek her türlü vazifeyi yerine getirdiklerini söyledi.

Meslekte 20 yıl başarıyla hizmet etmiş bir uzman çavuşla göreve yeni başlayan uzman çavuş arasında maaş yönünden fazla fark bulunmadığını anlatan Doğan, ön lisans ve lisans mezunu uzman çavuşların astsubaylığa geçirme oranının yüzde 5'lerden yüzde 30'lara çıkarılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Sayılarının 200 bini bulduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bizlerin de aileleri ve çocukları var. Ailemizle sevdiklerimizle birlikte zaman geçirmek, çocuklarımızla birlikte oyun oynamak, onlara baba sevgisi, baba şefkatini verebilmek istiyoruz. Bunun için doğu görev sürelerimizin subay, astsubaylarda olduğu gibi düzenlenmesini, aile bütünlüğümüzün sağlanmasını istiyoruz. 20 yıl TSK'de görev yapan bir uzman çavuşun meslek hayatının 16 yılı doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iç güvenlik harekatında geçmektedir. Bu görev süresinin yarıdan fazlası aile ve ev götürülemez garnizonlarda geçmektedir. Geçici görevlendirmeler şark hizmetinden sayılmamaktadır. Atama yönetmeliğinin düzenlenerek geçici görevlendirmelerin doğu görev sürelerinden düşürülmesini talep etmekteyiz."

Doğan ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5'inci maddesinin iptal edilerek uzman erbaşların muvazzaf olarak görev yapmalarını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Uzman çavuşların bir yıl içerisinde 90 gün rapor aldığı takdirde TSK ile ilişiğinin kesildiğini vurgulayan Doğan, "Örneğin babasına karaciğerinden parça veren uzman çavuş, mesleğinden ihraç edildi. Uzman çavuşlar ailesi, sevdikleri ve mesleği arasında seçim yapmak zorunda bırakılmamalı." dedi.

Doğan, sağlık yönetmeliğinde kendileriyle ilgili değişiklikler yapılmasını, 926 sayılı personel kanununda subay ve astsubaylar gibi uzman çavuşların da aynı özlük haklarına sahip olmalarını istedi.

Kaynak: AA