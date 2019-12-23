"Uzman erbaşlara özel sosyal tesis" Akar'ın katılımıyla başkentte açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, uzman erbaş ve ailelerinin faydalanabileceği sosyal tesisin açılışını yaptı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Uzman Erbaş Askeri Gazinosu'nu törenle açtı.

İzmir Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın birleştiği noktada yer alan Kızılay'daki tesise gelişinde Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Uzman Erbaş Askeri Gazinosu hakkında bilgi aldıktan sonra 66 oda ve 169 yatak kapasiteli tesiste incelemelerde bulundu.

Tesisin açılışını, uzman çavuşlarla kurdele keserek yapan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra tesisin kafeteryasında uzman çavuşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Uzman çavuşlar tesise yönelik beğenilerini dile getirerek teşekkür etti.

Buradaki konuşmasında, mütevazı ancak özel ve çok anlamlı bir tesisin açılışını yaptıklarını belirten Akar, benzer bir tesisin İzmir ve İstanbul'da da açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Başta uzman çavuşlar olmak üzere tüm TSK personelinin rahatı, huzuru için çalıştıklarını dile getiren Akar, "Ülkemizin birliği bütünlüğü, asil milletimizin güvenliği için yapmamız gereken ne varsa bir bütün halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman personelimizin yurt içinde ve sınır ötesinde, dağda, bayırda, gece, gündüz, yaz, kış neler yaptığını en iyi bilenlerdeniz. Personelimizin rahatı ve huzuru için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Akar, küresel ve bölgesel anlamda hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya ihtiyacımız her zamankinden fazla. Bu konuda hep birlikte üzerimize düşen neyse en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda dahi hem yurt içi hem sınır ötesinde TSK'nın kahraman mensupları, kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyorlar." diye konuştu.

Uzman çavuşlara ilave tazminat verildiğini, uzman erbaşların birinci dereceye kadar yükseltilmesinin sağlandığını, yaş haddinin artırıldığını, lojmanlardan faydalanma oranlarının yükseltildiğini, zati tabancaların sağlandığını, operasyon tazminatının ödendiğini, aylıkların iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatan Akar, kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri, yaş haddinden emeklilik, yaşa göre kadroların belirlenmesi ve atama yapılması gibi konularda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

Asil milletin Türk Silahlı Kuvvetlerine olan sevgisi, güveni ve duasının çok önemli olduğunu bildiren Akar, "Hiçbir şekilde milletimizin sevgisi, güveni ve duasına karşı herhangi bir yanlışlık yapmayacak, herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Bunun hassasiyetinde olacağız. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu da bizim için büyük bir sorumluluk demektir" dedi.

Ülkenin ve milletin egemenliği ve bağımsızlığı için yapılması gerekenleri yapmayı sürdürdüklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Tarihimiz boyunca mazlumlarla, mağdurlarla beraber olduk. Adaletten, haktan, istikrardan yana olduk. Dolayısıyla şu anda da değişen bir şey yok. Suriye'de, Libya'da, Irak'ın kuzeyinde yapmamız gereken ne varsa, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta kendi haklarımız, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları hukukları... Bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda yapma azim ve kararlılığı içindeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının yurt içinde, sınır ötesinde, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, ikili anlaşmalar çerçevesinde dost ve kardeş ülkelerde görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son derece saygın ve seçkin bir konumda olduğuna da dikkati çekti.

Kaynak: AA