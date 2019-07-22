"Uzman görüşü almadan tercih yapmayın"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, adaylara uzman görüşü almadan tercih yapmamalarını önerdi.

Tercih yapmadan önce tüm adayların temmuz ayında ÖSYM'nin sitesinde yayınlanan 2019 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu'nu incelemelerini söyleyen Uçar, " Öğrenciler, tercih yapmak istedikleri bölümlerin özel koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını dikkate almalıdırlar. Lisans programında tercih yapacak adayların Tablo 4, ön lisans programında tercih yapacak adayların ise Tablo 3'ü incelemeleri gerekmektedir. Adaylar ilk aşamada kendilerine 'ben hangi meslekte mutlu olurum' sorusunu sormalıdırlar. Sonrasında bu mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığına bakmalıdırlar" dedi.

MEZUNLAR ARTIKÇA İŞ BULMAK ZORLAŞIYOR

Üniversiteden mezun olan kişi sayısının her geçen gün artıttığını belirten Uçar, "Mezun sayısının fazla olması iş bulma olanaklarını zorlaştırmaktadır. Adayların bir üniversite diploması dışında alanında kendini geliştireceği fırsatlar da yaratması gerekir. Adaylar gitmek istemedikleri hiçbir bölüme ise tercih listesinde yer vermemelidir. Yerleştirildikleri takdirde bir sonraki yıl ağırlıklı ortaöğretim başarı puanını yarıya düşüceğini unutmamalıdırlar. Tercih yaparken adaylar, ilk 3 tercihlerini hayallerinde istedikleri, sıralamasının üstünde, gerçekçi olmayan bölümleri yazabilir. Diğer tercihlerinde daha gerçekçi tercih yapmaları gerekir. Adayı yerleştirmede başarı sırası önemli olduğu kadar iyi bir tercih sıralaması da çok önemlidir" diye konuştu.

AİLELERE DE KAYGILI

Uçar, "Geleceğimizi etkileyecek bu önemli kararda hata yapmamak herkes için önemlidir. Bu süreçte adaylar kadar aileler de kaygılıdır. Adaylar seçimlerini belirlerken sadece üniversitede okumak için tercih yapmamalıdırlar. Kendileri için en doğru mesleği seçebilmeleri gerekir. Mutlu olacağı mesleği belirlemede aday tek başına karar vermesi çok zorlaşıyor. Bu karar aşamasında aileler kadar rehber öğretmen desteği de önemlidir. Bu süreçte aileler çocuklarının yanında olmalı, fakat çocuklarına ileride iş fırsatı daha fazla olan alanlara yönelmeleri için çok fazla baskı yapmamalı, onların başarılı olacağı alanlara yönlendirmede destek sağlamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Adayların seçim aşamasında önce kendi isteklerine göre bir tercih listesi oluşturmalarını öneren Uçar, "Sonrasında aileleriyle birlikte uzman rehber öğretmenlerinden tercih önerileri ile listesini belirlemelidir. Tercih listesi oluştururken ÖSYM'nin www.yok.gov.tr adresinden yazacakları bölümler için detaylı bilgiler edinmeyi unutmasınlar. Unutmayınız ki yanlış bir tercih dönüşü olmayan ve sizi mutsuz edecek bir mesleğe yönlendirebilir"

DOĞRU TERCİH İÇIN YAPILMASI GEREKENLER

Doğru tercih için yapılması gerekenleri sıralayan Uçar şöyle konuştu:

"Öncelikle TYT ve YKS puanlarımızı değil başarı sıramızı baz alarak tercihlerimizi oluşturmalıyız. Tercihlerimizi belirlemeden önce sıralamamızda yakın üst ve alt sınır puan-sıralama aralığı oluşturmalıyız. Bölüm tercihleri yapılırken hangi bölümü yazacaksak o bölümün puan türünü baz almalıyız. Tercih sıralamamız oluşturulurken ilk 3 -5 tercihimizde Devlet Üniversitelerinin yanı sıra Vakıf Üniversitelerinin özel bursluluk olanakları bulunmaktadır. Tercih yaparken istediğimiz bölümlerin Vakıf Üniversitelerindeki bursluluk durumlarını da incelemekte fayda olacaktır. Son tercihlere geldiğimizde derecemizin altındaki yerleri tercih etmelisiniz. Olası sıralama yükselmesinde açıkta kalmamanız açısında önemlidir. Bölüm sıralamalarımızı gerçekleştirirken daha çok istediklerimizi üst sıralarda tercih etmeliyiz. Minimum puan başarı sıralaması gibi önceliklerden ötürü daha az istediğimiz bir bölümü öne almayınız."