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Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı

Doçent Doktor Yıldırım Güngör, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde büyük bir hata yapıldığını belirterek "Orası rüzgar altı bir yamaç. Sürekli kar topluyor. Bölgeye koşarak gittiğiniz zaman ikinci çığın altında kalma olasılığınız çok fazla. Bu da böyle oldu" ifadelerini kullandı.

05.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:21

'ın ilçesinde iki günde iki defa çığ faciası yaşandı. 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ faciasında kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci faciada jandarma, güvenlik korucusu ve itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.

"ÇIĞDA DA DEPREMDE OLDUĞU GİBİ ARTÇILAR VAR"

Yaşanan felaketle ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Doçent Doktor Yıldırım Güngör, arama kurtarma çalışmalarında büyük bir hata yapıldığını belirterek "Çok acı bir durum. Çığ aramaları maalesef organize olunması gereken aramalardır. Bir şey olduğu zaman hemen oraya koşarak birilerini kurtarmaya çalışmak doğru değildir. Çığda da depremde olduğu gibi artçılar var. Bir çığın düştüğü yerde yeniden çığ düşme olasılığı yüzde 80-90'dır. Orası gördüğüm kadarıyla rüzgar altı bir yamaç. Rüzgar sürekli kar getiriyor. Bölgeye hemen koşarak gittiğiniz zaman ikinci çığın altında kalma olasılığınız çok fazla. Bu da böyle oldu" ifadelerini kullandı.

"KORKTUĞUM BAŞIMIZA GELDİ"

Arama kurtarma çalışmalarına giden ekiplerde çığ arama cihazı olması gerektiğini vurgulayan Güngör, konuşmasına şöyle devam etti: "Oradaki insanlar iyi niyetlidir. Eleştirmek de istemiyorum. İkinci ve üçüncü çığ olacağından korkuyordum. Öyle de oldu. Bölgede rüzgar arkadaki yamaçtan sürekli kar yığıyor. İnsanlar hararetli bir şekilde çalışıyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor."

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Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (25)
KURTULUŞ:UYARDIN MI LAVUK ORADAN KONUŞMAK KOLAY
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2 1
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OZGUR:Böyle konuşması kolay İhbar geldiğinde olay yerine gitmekte 5 dk geç kal hemen soruşturma geçiriyorsun. Ekranda sallayan gelsin bir de araziye çıksın görelim neler yapıyor. İstanbuldan Van ı konuşmak kolay.
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1 0
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WOMAN:Ah yaa Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelerine sabırlar. Çok zor bir durum ve gerçekten de bilgi sahibi olmak lazım bu tarz durumlarda
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2 0
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HASAN:AFAD ve UMKE gibi reklamı sevenleri göremedik
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1 1
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TARIK:doğru söylemiş hiç olmazsa sözü dinlenir de tekrar kurtarmaya gidecekler 3. çığ olasılığı için eksiksiz önlem alıp giderler
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2 0
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ARGAN:Olsun biz büyük devletiz.
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6 24
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ZZ:sen adam ol önce devleti oluşturan bireydir. hain misin sen?
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1 2
ARGANN:KONYALI SEN NERELİSİN AYNALIMI KONYALIMI
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1 1
KONYALI:Ermeni misin ? Yunan mısın? onu söyle
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9 6
RACO:araba devrildikten sonra yol gösteren çok olurmuş, madem bu bilgin vardı da niye kimseye bir şey söylemedin arkadaş, çığ düşmüş orası kar topluyor düşer tabi demiş, bizim memleketin adetidir iş olup bitene kadar kimse ağzını açmaz olay olur ondan sonra ortaya dökülürler
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20 1
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