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Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün çocuklarda ve 50 yaşın altındaki kimselerde ölümcül olma riskinin çok düşük olduğunu belirterek "Yaş yükselmeye başladığında ölümcüllüğü bir miktar artıyor" dedi.

11.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:03

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

HANGİ YAŞ GRUBU RİSK ALTINDA?

Prof. Dr. Kara, hastalığın çocuklarda ve 50 yaşın altındaki kimselerde ölümcül olma riskinin çok düşük olduğunu belirterek, "Çocuklarda hastalanma oranı çok düşük, yani 9 yaşın altındaki çocuklarda. Virüsü alabiliyorlar; ama bu virüsün hastalık tablosuna neden olması çok düşük, öldürmesi neredeyse hiç yok. Yani çocuklarda ölümcül değil. 9 yaşından neredeyse 50 yaşına kadarsa yine hastalığın ölümcül olma ihtimali çok ama çok düşük. O kadar ağır seyretmiyor, binkişiden 2 kişisinden daha azında probleme neden oluyor. Ama yaş yükselmeye başladığı anda, işte o zaman ölümcüllüğü bir miktar artıyor. Hastalığın ağır geçirilmesi bir miktar artıyor. O nedenle virüsü herkes alabilir; ama hastalığın ağır geçirilmesindeki en önemli faktör veya en önemli risk sigara içmek gibi, 60 yaşın üstü gibi, şeker hastalığı gibi beraberinde özellikle kalp hastalığı, akciğer hastalığının varlığı gibi nedenler ölümcül olmasını artırıyor" dedi.

"GELDİKTEN SONRA ÇOK FAZLA TEMASI OLMAMIŞ"

Prof. Dr. Kara, Türkiye'de görülen virüs saptanan kişinin karantina altında olduğunu hatırlatarak, "Yurt dışından geldiğini biliyoruz. Yurt dışında virüsü aldığını biliyoruz. Geldikten sonra Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını ve o temasları da bizim ulaşıp, şu anda kontrol altına aldığımızı, izolasyon altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"SİGARA İÇİYORSANIZ RİSKİNİZ DAHA FAZLA"

Corona virüs ile ilgili risk gruplarına da dikkat çeken Ateş Kara söyle konuştu: "Virüsü alma yönünden herkes aynı riskte. Sigara içiyorsanız riskiniz daha fazla doğru; ama onun dışında virüsü alma yönünden herkes aynı riski taşıyor. O nedenle önlemleri herkesin alması lazım. Ama virüs aldıktan sonra hastalığın geçirilmesinde kimler daha ağır geçiriyor veya kimler hastaneye yatacak kadar ağır geçirebiliyor? İşte o grupta direkt olarak öne çıkan birincisi yaş. Yaşamın tecrübeli dönemi, 60-65 yaşın üstü. Artı tansiyon gibi, şeker hastalığı, kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı gibi altta başka bir hastalığı olanlar veya savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullananlar, bu kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Onların da riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz."

Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (3)
NURİ ALCO:kimdemis corona biz de yok diye? ellerimizi yikiyoruz diye böbürlenen coktu? Noldu? ses alalim! alooooooooo sissst
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DOĞRU OKU DOĞRU:80 yaş ve üzerindeki kişiler ölüm oranı yüzde 14. 8, 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8, 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3. 6, 50 - 59 yaş grubu için 1. 3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 04.
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EKSİK HABER:Bunlar nedense tip dünyasinan haberlerini ya okmuyorlar , yada öylesine ortaya ativeriyorlar . 40 50 yas arasi erkeklerde ölüm orani su ana kadar yüzde 2. 8 , ayni yas gurubunda bulunan kadinlarda yüzde 1. 7 . Ölen cocuk olmadigi dogrudur , Sanki virüs ihtiyarlari sevmiyor gibi .
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