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Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna "Bu virüsün bu yollarla bulaştığı hiçbir vaka yok" yanıtını verdi.

27.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:08

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen bir soru daha yanıt buldu.

Star Ana Haber'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bu sorunun kendilerine çok sorulduğunu belirten Ceyhan, "Virüsün bu yollarla bulaştığı gösterilmemiş. Yani elbisesinden ya da ayakkabısından bulaşmış bir vaka yok. Virüs canlı bir yaratık değil. Ne yürür, ne de uçar. Virüsün bulaşması için ayakkabının altının ellenip ağza götürülmesi lazım. Bunu da çocuklar yapabilir. Onun için eve geldiğinizde ayakkabınızı çıkartıp çocukların ulaşamayacağı bir yerlere koyun. Ve ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra virüs diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.

"GETİREN KİŞİ ÜZERİNE ÖKSÜRMÜŞ OLABİLİR"

Açıklamalarının devamında pişmemiş gıdaları dışarıdan sipariş etmemek gerektiğini belirten Ceyhan, "Paketleyen ya da getiren kişi üzerine öksürmüş olabilir. Marketten getirdiğiniz ürünlerin poşetlerini ve ambalajlarını hemen çıkartıp atın" şeklinde konuştu.

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Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Etiketler: Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Sağlık, Güncel

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler ve ayakkabılar virüsü eve getirir mi?

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