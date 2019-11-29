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Uzman Onbaşı Çavuş, memleketi Adana'da toprağa verildi

IRAK'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) memleketi Adana'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

29.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:43Uzman Onbaşı Çavuş, memleketi Adana'da toprağa verildi

IRAK'ın kuzeyinde bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) memleketi 'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi bugün hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Çabuk için Mezalık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, kaymakamlar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan babası Ünlen Çabuk'u Vali Mahmut Demirtaş, anne Feriha Çabuk'u ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu teselli etmeye çalıştı.

Acılı anne-babanın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu başında gözyaşı döktüğü şehit Bünyamin Çabuk, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşiliğinde Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Hakurk, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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