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Uzman Onbaşı Ceylan'ın memleketinde yas var

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.

27.09.2019 00:18
Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Ceylan'ın şehadet haberi, Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde yaşayan amcası Naci Ceylan'a, Kaymakam Vekili Cuma Kılıç ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Anne Hacer ve baba Metin Ceylan'ın ise Ankara'da olduğu öğrenildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.
Eşinden ayrıldığı ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.
Uzman Onbaşı Ceylan'ın memleketinde yas var

Mehmet Ceylan, Derecik, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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