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Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya hayatını kaybetti.

31.07.2019 20:25
Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya hayatını kaybetti. Kazada Sarıkaya'nın kullandığı araçta bulunan sivil arkadaşı Ali Çamdarı ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre trafik kazası Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan 30 yaşındaki Ankara nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya, görevlendirme için Şanlıurfa'ya giderken 06 LHN 95 plakalı aracının kontrolünü kaybederek trafik kazası geçirdi. Yaşanan kaza sonucu Uzman Onbaşı Sırakaya ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan arkadaşı Ali Çamdarı ise yaralandı. Yaralanan Çamdarı, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Sırakaya'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Uzman Onbaşı Sırakaya'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanmak üzere askeri yetkililere teslim edildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep Şanlıurfa karayolu, Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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