Uzman teyzelerle çocuklar emin ellerde olacak

Kurs boyunca eğitim alacak 75 kursiyer, "Uzman Teyze" olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) tarafından İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle verilecek Çocuk Gelişimi ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler Kursu'nun lansmanı Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapıldı. Lansmana Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, İl Milli Eğitim Müdürü vekili Halit Ateş ve kursiyerler katıldı. 574 saat sürecek kursta, hijyen ve sanitasyon, ilk yardım, çocuklarda beslenme, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilecek. Ayrıca çocuklarda gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörleri,çocuklarda iletişim, beslenme, sağlık, temizlik ve güvenlik önlemleri, sanat, oyun, hareket ve müzik etkinliği gösterilecek. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, İŞKUR tarafından çocuk bakımı alanında istihdam edilip "Uzman Teyze" olarak adlandırılacaklar.

ŞAHİN: BU MODEL BÜTÜN TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMELİ

Lansmanda konuşan Başkan Fatma Şahin, çalışmayda kadınların güçlendirilmesi adına önemli başlıklar olduğunu belirterek, "Birincisi başlık tabi ki eğitim. Eğitim olmazsa olmaz. İkincisi sağlık. Bir annenin sağlıklı düşünmesi ve bir kadının iyi yetişmesi ve sağlıklı olması lazım. Sosyal güvenlik sistemimiz ve çocuklara karşı çalışmalar büyük bir kolaylık sağladı. Dünya bu konuları çözemezken biz başarmışız. Neye önem verirsen onu başarıyorsun. Üçüncü başlığımız istihdam. Kızlarımız üniversite okuyor, yüzde 70'i istihdama girmek istiyor, kalkınmanın parçası olacaklar ama olmuyordu. Birde annelik var. Bunun için birçok izin ve kolaylık sağladık. Annelik ve iş birbirinin alternatifi değil. Bunun beraber yapılacağını göstermek için önemli bir çalışma yaptık. Bebek olduğu zaman bakımı çok önemli. İnsanların bütün hayalleri çocuklarının üstünde. Bir anne olarak da çok net yaşıyoruz. Çocuklara dair çok net yetiştirme yapmamız gerekiyor. Ben çalışma hayatımda çocuklara bakımda annemin desteğini gördüm. O çocuklarımıza baktı ve evin huzuruna katkı sağladı. Ama büyükşehirlerde herkes sağlayamıyor bunu. Her zaman başarılamıyor bu. Teslim edilen evlatların emin ellerde, bilgili, becerikli, ne yaptığını bilen, ne yapmadığını bilen kişiler temasında yetiştirilmesi. Sonradan çok zor oluyor. Ergenlik döneminde birşeyler değiştirmek gerçekten çok zor. Bütün bilim dünyası artık 0-3 yaş arası diyor. Yetenek, yabancı dil için çok önemli bu periyotu ıskalamamak gerek. Baştan bu işi sağlam tutmak gerek ve başındaki bu kişilerin iyi yetişmesi gerekiyor. Anne iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışır ama eksik bilgi, başka yerlerden duymayla farklı şekilde çocuğu zorlar. Anneyi ve bakıcıyı çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Uzmanlaşma gerekiyor. Bütün paydaşlara ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Bu model bütün Türkiye'de örnek olarak gösterilmeli, evlatlarımız geleceğe iyi hazırlanmalı. Biz güzel işleri yapmaya devam edeceğiz, sizlere ihtiyacımız var. Annelere ihtiyacımız var. 2 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz" dedi.

ANNENİN HAYIR DUASINI ALACAK GÜÇLÜ PROJELER ÜRETMEK GEREKİYOR

Başkan Şahin konuşmasının devamında, kadına ve çocuğa dair her konuda kurumların gücünü birleştiğinin altını çizerek, "Eğitim olmazsa olmaz dedik. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir, insana yatırım yapan, insanı merkeze alan anlayışla çalışıyoruz. Burada kadını ve anneyi merkeze aldık. Kadın şefkat, merhamet, akıl, vicdandır. Yüce mevlam kadınla erkeği beraber birbirini tamamlasın diye yaratmış. Bir kanatla bir kuş uçamaz. Kadınsız demokrasi, kalkınma olmaz. Bu yüzden 2014 yılında başkanlığımızı yapılandırırken, kadın dostu, çocuk dostu bir kent yapalım dedik. Olacaksa onların yaşam kalitesini olumlu etkileyecek, annenin hayır duasını alacak güçlü projeler üretmek gerekiyordu. Önce kurumsal kapasitemizi ona göre yapılandırdık. Arkadaşlara talimat vererek gerekirse 1 köprülü kavşak yapmayalım, insana, kadına, çocuğa, engelliye dair meselelere bütçe ayıralım dedik ve GASMEK böylece başlamış oldu. Hakikaten markalaşma büyük bir maceradır. Bizim medeniyetimiz sürekli kendimizi yenilemeyi emrediyor. GASMEK'i de bu amaçla yönlendirip, güçlendirmeye sürekli devam ediyoruz" diye konuştu.

ATEŞ: PROJELERİN BİRÇOĞUNDA GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'YLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürü Başkan Vekili Halit Ateş, il milli eğitim müdürlüğü olarak bu projelerle çok şanslı olduklarını söyleyerek, "Uygulamaya aldığımız projelerin birçoğunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliği yapıyoruz. Bu anlamda GASMEK kurslarında ve daha birçok projede Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Fatma Şahin bize destek veriyor. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa bizi hiç geri göndermedi, 'eğitim adına ne varsa desteklerim' diye belirtti.

EKİN: PROJE FARKINDALIK OLUŞTURACAK

İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin ise, projenin farkındalık yaratacağının altını çizerek, Büyükşehir ve milli eğitim müdürüne kadına yönelik projelerden dolayı teşekkür etti. İŞKUR kadına verilen değerleri ve yapılan iş yerleştirmelerden bahsetti. Çocuk bakımında eğitimin ve bilginin öneminin altını çizdi.

Konuşmaların sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Halit Ateş arasında kurs protokolü imzalandı.