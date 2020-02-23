Uzmanından "Atakan'ın sosyal ve duygusal beyni de gelişmeli" değerlendirmesi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemi haline gelerek dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a ilişkin, "Bu çocuğun matematiksel beyni süper, sosyal ve duygusal beyni de o paralelde uygun olarak gelişmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayalar'ın rutinden kopmadan, ruh sağlığını olumsuz etkilemeden bir takip sürecine alınması gerektiğini söyledi.

Atakan'daki durumun "Özel yetenek mi yoksa başka bir tür olgu mu?" olduğunun ayırt edilmesi gerektiğine işaret eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun özellikleri olan bir çocuk olduğu belli. Zihinsel olarak o yaştaki çocuğun olması gerekenin üzerinde bir zihinsel performansı var. Bu zihinsel performansın olması, beyninde bir deha adacığı var anlamına gelebilir. Diğer sosyal ve duygusal becerileri iyi olmuyor ama o beyindeki deha adacığı olduğu için ortalama bir insana çok aykırı, saçma gelen şeyler yapabiliyorlar böyle çocuklar. Bu çocuklar genellikle bu özellikleri nedeniyle aykırı oluyorlar sınıfta, arkadaşları arasında. Aykırı oldukları için yalnızlaşırlar ve bireyselleşirler, bu tarzdaki çocuklar risk altına girerler ve harcanırlar. Bu çocuğumuz bekleyen en büyük tehlike yalnızlaşma tehlikesi. Bunun için bu çocukta sosyal beceri ve duygusal beceri çalışmaları özellikle yapılması lazım. Bu çocuğun matematiksel beyni süper, sosyal ve duygusal beyni de o paralelde uygun olarak gelişmesi lazım."

Ebeveynlere tavsiyeler

Tarhan, Atakan ve benzeri çocukların ebeveynlerine şu tavsiyelerde bulundu:

"Hayat sadece mantıksal zeka başarısıyla ilgili değil ki sosyalliği de öğrenmesi lazım, zora da talip olması lazım, bazı istemediği şeyleri de yapabilmesi lazım. Anne ve babanın böyle durumlarda liderliği bırakmaması lazım. Yani 'sen özelliklisin' deyip her dediğinin yapılması tarzındaki bir yaklaşım, çocuğu olumsuz etkiler."

Tarhan, bu durumdaki anne ve babaların da muhakkak uzman yardımı alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA