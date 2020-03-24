Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uzmanından 'Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün' tavsiyesi - Haberler

Uzmanından "Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün" tavsiyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evde geçirilen zamanın fırsata dönüştürülebileceğini bildirdi.

24.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:26
Uzmanından
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evde geçirilen zamanın fırsata dönüştürülebileceğini bildirdi.
Kolukırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yapılan "Evde kal" çağrılarına dikkati çekerek, bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmelerinin dışındaki hiçbir kaynağa itibar edilmemesini istedi.
Toplumsal bir kaos ya da kargaşa çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, "Çünkü karşı karşıya kaldığımız süreç son derece önemli. Herkesin birlikte hareket etmesiyle üstesinden gelebileceğimiz bir salgın. Dolasıyla bu tür süreçlerde, sosyolojik olarak toplumun birlikte ve beraber hareket etmesi önemlidir." dedi.
Bu sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret eden Kolukırık, şu tavsiyelerde bulundu:
"Olumlu yönden bakacak olursak, kendimize ve uzun süredir ihmal ettiğimiz ailelerimize zaman ayırma, dinlenme, evde kitap okuma, birtakım küçük egzersizler yapma, hatıra biriktirme, aile için ortak paylaşım ve birlikte birtakım sosyal etkinlikler yapabilmek için önemli bir fırsat. Aslında modern dönem içerisinde çok hızlı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu hızlılığı bir nebze olsun virüs sayesinde yavaşlatıyoruz. Evlerde oturduğumuz yerden yeniden kendimizi kontrol etme, içinde yaşadığımız dünyayı, sosyal çevreyi değerlendirmek için bir fırsata dönüştürebiliriz."
"Evde geçirilen zaman tatil gibi algılanmamalı"
Evde geçirilen zamanın tatil, boş zaman gibi değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Kolukırık, "Koronavirüsü içe kapanma, korku, endişe ortamının dışına çıkarabiliriz. Şu anda ben evde bol bol akademik çalışma yapıyorum. Dolayısıyla virüsü böyle sürekli olumsuz gibi algılamamak lazım. Evdeki üretim biçimleri, diğer sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.
Kritik eşik aşılana kadar evde kalınmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, dayanışmanın artırılmasının ve farklı sosyal etkinlikler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Listeye poğaça da eklemek isteyen amcanın mahcubiyeti duygulandırdı Haberler
Listeye poğaça da eklemek isteyen amcanın mahcubiyeti duygulandırdı
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haberler
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
Cezayirliler havalimanında polise saldırıp Türkiye’ye girmek istedi Haberler
Cezayirliler havalimanında polise saldırıp Türkiye'ye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:09 - Burdurlu Şevkiye ninenin annesinin "sarı gelinliği" çocuklara ilham verecek - Haber 12:09 - Koronavirüsü nedeniyle İstanbul'un köylerine dönüyorlar - Haber 12:09 - Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırıyoruz" - Haber 12:09 - İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti - Haber 12:09 - Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı - Haber 12:01 - WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45 - İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:12 - Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta, sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler bomboş görüntülendi - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber
Loading