Uzmanından "kaliteli uykuyla iyi yaşlanın" önerisi
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, iyi ve kaliteli uyku almanın iyi yaşlanmanın anahtarı olduğunu belirterek, "Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler.
13.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:54
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, iyi ve kaliteli uyku almanın iyi yaşlanmanın anahtarı olduğunu belirterek, "Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler." dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Fidan, 13 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) karşı beslenme ve hijyenin yanı sıra en önemli faktörlerden birinin de yeterli ve sağlıklı bir uyku olduğunu kaydetti.
Sağlıklı uykuyla yaşam kalitesinin yükseldiğini aktaran Fidan, şunları söyledi:
"Aksine yetersiz uyku sağlığı bozuyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Çoğu yetişkin için 7-8 saatlik uyku gelecekteki fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için yapmaları gereken en önemli aktivitedir. Çocukların öğrenme ve oyun için daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler. İyi ve kaliteli uyku almak iyi yaşlanmanın anahtarıdır."
Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Fidan, 13 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) karşı beslenme ve hijyenin yanı sıra en önemli faktörlerden birinin de yeterli ve sağlıklı bir uyku olduğunu kaydetti.
Sağlıklı uykuyla yaşam kalitesinin yükseldiğini aktaran Fidan, şunları söyledi:
"Aksine yetersiz uyku sağlığı bozuyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Çoğu yetişkin için 7-8 saatlik uyku gelecekteki fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için yapmaları gereken en önemli aktivitedir. Çocukların öğrenme ve oyun için daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler. İyi ve kaliteli uyku almak iyi yaşlanmanın anahtarıdır."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Şehir Hastanesi, Eskişehir, Sağlık
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı