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Uzmanından "Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın" uyarısı - KONYA

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını belirterek, risk oluşturduğu için kontakt lens kullanılmaması ve gözlüğün tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

28.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:28
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını belirterek, risk oluşturduğu için kontakt lens kullanılmaması ve gözlüğün tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayıldığını söyledi.
Virüsün ilk kez Çin'de Dr. Li Wenliang isimli bir göz doktorunun hastasını muayene ettikten sonra ortaya çıktığını dile getiren Kamış, şöyle devam etti:
"Maalesef bu doktor hastasını muayene ettiği zaman virüs kendisine de bulaştı ve koronavirüs enfeksiyonuna yakalandı. Bunun sonucunda da hayatını kaybetti. Bu anlamda göz doktorları da son derece riskli grupta yer almaktadır. Çünkü bu virüs ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Bu anlamda çok ciddi göz sağlığı problemi yaşamayan hastaların muayenelerini ertelemelerini tavsiye ediyoruz. Bu hem kendilerini hem de sağlık çalışanlarını korumak adına son derece önemlidir. Bize de nitekim son günlerde acil vakalar dışında başvurular azaldı."
"Lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz"
Kamış, göz doktorları olarak hastalarını bir metreden yakın mesafede muayene etmek durumunda oldukları için maske ve eldiven kullandıklarını, biyomikroskop cihazına da "nefes kalkanı" adını verdikleri bir koruyucu yerleştirdiklerini söyledi.
Virüs gözden de bulaştığı için özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus bulunduğunu aktaran Kamış, şöyle dedi:
"Lens kullananlar bu dönemde gözlerine daha fazla temas etmek durumunda kalacakları için mevcut risk daha da artıyor. Bu yüzden özellikle şu dönemde lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz. Dediğim gibi zaten ağız, burun ve göze temas etmememiz gereken bir durumda bir de lens kullanırsak hem virüs riskini daha fazla artırmış oluruz hem de gözde oluşacak bir enfeksiyon gözümüze kalıcı hasarlar verebilir."
Acil olmayan durumlar dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Kamış, "Vatandaşlarımızın ellerini bir yere dokunduktan sonra yüzlerine ve gözlerine götürmemelerini tavsiye ediyoruz. Yine ellerini sürekli dezenfekte ederek 20 saniye kuralına göre temizlemelerini öneriyoruz. Bir diğer husus da Sağlık Bakanımızın da dediği gibi kendimizi izole etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
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Uzmanından ’Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın’ uyarısı - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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Uzmanından "Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın" uyarısı - KONYA

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