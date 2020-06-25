UZMANINDAN SELDE YÜRÜME, KURTULMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılanlar çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtuldu.

25.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:47
İSTANBUL ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılanlar çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtuldu. Esenyurt'taki sel baskınında da yolda hızla akan suda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtulmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) arama kurtarma uzmanları bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı. Uzmanlar, sel suyuna maruz kalındığında ayakları yerden kaldırmadan ufak adımlarla güvenli bir bölgeye geçilmesi uyarısında bulundu.
'BİR AN ÖNCE YÜKSEK BİR YERE ÇIKMAK GEREKİYOR
AFAD Sel Eğitim Havuzundaki simülasyonda açıklamalarda bulunan AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Koçhan, şunları söyledi Gelen suda bir an önce kendimizi güvenli bir alana çıkarmak gerekiyor. Suyla karşılaştığınız zaman ayaklarını yerden kaldırmadan ufak adımlarla güvenli bir alana kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Vatandaşlar düşük seviye sularda karşıdan karşıya geçerim düşüncesiyle suya atladığında suyun getirdiği çamur ya da cisimler sebebiyle düşüp yaralanabiliyorlar. Daha güçlü gelen su da sizi ileriye sürükleyebilir. Bir an önce yüksek bir yere çıkmak gerekiyor. Sürüklendiğinde de sudan yüksek bir yere atmak lazım. Tek kurtuluş yolu bu
SUYA DİRENME ŞANSIMIZ YOK
Sel ya da ani yağış sebebiyle yolda meydana gelen akıntıda karşıdan karşıya geçmenin denge kaybına yol açtığını ve büyük risk oluşturduğunu ifade eden Koçhan, 'Suya direnme şansımız yok. Bir an önce suyu gördüğünüz an yükseleceğini de düşünerek ayağımızı yerde sürükleyerek, kaldırmadan suyun geldiği yöne doğru değil, tersine doğru suyla beraber gücümüzü alıp yüksek bir yere çıkmalıyız. Yürümek için ayağımızı kaldırdığımızda tek ayak üzerinde kalıyoruz ve dengemiz bozuluyor. İkinci adımı attığımız zaman çamur ya da mıcır varsa direkt devirir diye konuştu. UZMANINDAN SELDE YÜRÜME, KURTULMA TEKNİKLERİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Bursa, Güncel, Haber

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