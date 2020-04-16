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Uzmanından sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişe gideceklere uyarı

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yenal Karakoç, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişe gidecek vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

16.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:20
Uzmanından sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişe gideceklere uyarı
Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yenal Karakoç, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişe gidecek vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Karakoç yaptığı açıklamada, ana pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.
"Taburcu ettiğimiz hasta sayısı 145'e ulaştı"
Hastanede koronavirüs tedavisi gören hastaların yaş aralığının 18-97 olduğunu ifade eden Karakoç, "Hastaneye yatırılan hastalarımızın tıbbi tedavileri dışında yemek ve bakım ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu sürecin başından beri taburcu ettiğimiz hasta sayısı 145'e ulaştı. En son 32 yaşında Gülnaz Koyun'u 7 günlük tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde evine uğurladık." dedi.
Karakoç, hastaların tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek hasta kaybetmemeyi temenni ettiklerini, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dilediklerini aktardı.
Taburcu edilen hastalara evde 14 günlük izolasyon
Taburcu ettikleri her hasta için evde 14 günlük izolasyon sürecinin başladığını anlatan Karakoç, "Evde kaldıkları süre boyuncu imkanları varsa ayrı bir odayı kullanmalarını ve diğer aile bireleriyle temaslarını kesmelerini istiyoruz." diye konuştu.
Karakoç, vatandaşların dışarı çıkmamasının ve yapılan uyarılara uymalarının hayati önem taşıdığını belirterek "Evinde herhangi bir şikayeti olmayanlar da var. Lütfen herkes evde kalmaya devam etsin. Sosyal izolasyonu herkes korusun. Teması kesmeye devam edelim. Bu süreç hepimizin birlikte başaracağı bir süreçtir. Yapılan çağrıları dikkate alalım." ifadelerini kullandı.
Yenal Karakoç, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı alışveriş yapacak vatandaşların sosyal mesafeye uymalarının ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarının önemine işaret ederek şöyle konuştu:
"Paniğe kapılarak toplu bir araya gelmemelerini özellikle herkesten istirham ediyoruz. Çünkü bu süreçlerde vatandaşların alınan kararlara uyması gerekiyor. Lütfen kurallara ve uyarılara dikkat edelim."

Kaynak: AA

Etiketler: Gazi Yaşargil, Güncel
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