Uzmanından uyarı: büyüme ağrısını romatizmal hastalıklarla karıştırmayın

Ergenlik döneminde çocukların vücutlarında fizyolojik olarak çok büyük değişim ve gelişmeler meydana geldiğini ifade eden Fizyoterapist İlknur Atkın, çocuklardaki büyüme ağrısının romatizmal hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Ergenlikle birlikte çocukların vücutlarına karşı adaptasyon süreci başlıyor. Bu sürecin hem aileleri hem de çocukları etkilediğini ifade eden Fizyoterapist İlknur Atkın, vücuttaki değişimlerin her çocukta psikolojik ve bedensel olarak farklı sorunlar ve değişimleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi. Ergenlik döneminde gelişimin maksimum noktaya ulaştığı evrede kemik, kas dokuları hızlı bir şekilde gelişerek uzama gerçekleşir diyen Fizyoterapist İlknur Atkın, "Uzamanın bu sürecinde çocuğun psikolojisi, yaşam kalitesi, sosyal durumu bir etken olarak bu sürece dahil olur. Özellikle bu dönemde çocukların ailelere en büyük şikayeti büyüme ağrılarıdır" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ ÇOCUKLARI DURGUN YAŞAMA İTİYOR"

Büyüme ağrısı şikayetlerinin özellikle gece artarak çocukları uyandırma derecesine getirdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Öğr. Görevlisi İlknur Atkın, "Aileler çocuklarını doktora getirerek muayene ettirdikten sonra tanı koyulur. En çokromatizmalhastalıklarla karıştırılan bu ağrılarda, hekimin yaptığı testler ile tam ve doğru teşhis yapılır. Günümüzde teknoloji çocukları çok fazla durgun yaşama ittiği için bu şikayetlerde artma meydana gelmiştir. Çocuklar sürekli bilgisayar ya da tablet başında olduklarından kas ve kemik gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden büyüme ağrısı çeken çocuklarımızda hekim tarafından yazılan ilaç tedavisi ve egzersiz programı önerilir" ifadelerini kullandı.

AĞRI ÇEKENLERE TAVSİYELER

Ağrılı geçen bu dönemin ağrı sürecini en aza indirgemek için tavsiyelerde bulunan Atkın, "Fizyoterapistler olarak büyüme ağrısı yaşayan bu çocuklarımızda kası gevşetmeye yönelik germe egzersizleri, hafif tempolu temiz havada yürüyüşler ile beraber düzenli bir egzersiz programı çizilerek takip yapılır. Bu dönemde çocuğu fizyoterapist spora ve egzersize dahil ederken gereken değerlendirmeleri yapar ve çocuğunda yapmak istediği spor ve egzersiz sürece dahil edilir. Özellikle ailenin de bu aktiviteye dahil edilmesi çok daha kaliteli ve güzel sonuçlar almamızı sağlar" dedi.

"SOSYAL HAYATLARINA DEVAM ETMELİLER"

Ergenlik döneminde büyüme plakları hala kapanmadığı için gelişmenin devam ettiğini, bu sebeple çok ağır ve yanlış egzersiz programlarından kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Atkın, "Doktor tarafından düzenlenen ilaç tedavisi ve fizyoterapist tarafından düzenlenen egzersiz programı ile çocuklar gece uykularında daha rahat ettiği ortaya konulmuştur. Psikolojik olarak da çocuğu bu uykusuzluk ve ağrılar olumsuz etkilemektedir. Agresif ve yorgun durumlar ortaya çıkarabilir. Çocuğu etkileyen bu durum aynı zamanda aile, okul, arkadaş gibi sosyal durumu üzerinde de olumsuz etkiler oluşturur. Bu ağrıların normal gelişim sürecine dahil olduğu hakkında aile ve çocuk bilinçlendirilmeli ve korkulacak bir durum olmadığı anlatılmalıdır. Çocuğun ağrıları sonucunda, çocuğun sosyal hayatında bir şey değiştirmek doğru değildir. Çocuk okula gitmeli, sosyal hayatına devam etmelidir. Bu yaşam tarzına egzersiz ve düzenli yürüyüşlerde dahil edilerek durgun yaşamdan kurtulmalı ve sosyal hayata dahil kalmalıdır" diye konuştu.

DOĞRU MASAJLA DOĞRU SONUÇ ELDE EDİLEBİLİR

Bu ağrılı dönemlerde yapılan masajların kaslarda rahatlamaya neden olduğunu söyleyen Atkın, "Yetkin kişiler tarafından yapılan bu masajlarda gelişim süreçleri bilinerek ve anatomik olarak doğru yapıldığında olumlu sonuçlar elde edilir. Bütün bu ilaç, egzersiz, masaj gibi faktörler bir araya alınarak çocuğa uygulandığında bu dönemi çok daha rahat atlatmaktadırlar. Psikolojik olarak aile ve çocukta birlikte hareket ettiğinde daha kaliteli bir yaşam devam ettirilebilir" diyerek sözlerini tamamladı.