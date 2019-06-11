Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin

Yanlış, eksik ve bilgisizce hazırlanmış diyet programları uygulayarak aç kalmanın zayıflamaya yardımcı olmadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut, "Güne sağlıklı, besleyici bir kahvaltıyla başlayın ve öğün atlamayın. Şekerli ürünleri hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt, yoğurt ve kefire günlük beslenmenizde mutlaka yer açın. Yaza fit girmek için yemek yiyin" dedi.

"Yazın kavurucu sıcağından kurtulmak, kendimizi bitkin hissetmemek, aşırı terleme, nefes darlığı, tansiyon düzensizliği gibi problemler yaşamamak için en kısa sürede beslenme düzenimizi yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine adapte etmemiz gerekir" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut şok diyetler konusunda uyardı.

ŞOK DİYETLER SAĞLIĞINIZDAN EDER

3-4 günlük açlık oruçları veya günlük kalori alımının 200 ila 800 arasında sınırlandırıldığı çok az yemek yedirerek zayıflatan çok düşük kalorili diyetlere dikkat çeken Diyetisyen Sevihan Akbulut, "Şok diyetlerde yapılan en büyük hata kişilerin genelde sadece tek tip bir besinle beslenmesidir. Yüksek proteinli diyetler, sadece sebze suyu tüketmeye dayalı detoks diyetleri, meyve diyetleri (karpuz diyeti, hurma diyeti, muz diyeti gibi), lahana diyeti, patates diyeti, yoğurt diyeti gibi sadece protein, sadece karbonhidrat, sadece çorba, sadece sebze tüketilen bu diyetler kısa sürede hızlı kilo verdirebilir ama daha sonrasında vücut yetersiz enerji alımına uyum sağlar ve metabolizma hızı çok yavaşladığı için kişi aç kalmasına rağmen kilo verememeye başlar. Şok diyetler ara vermeden yapıldıklarında kişilerde beslenme yetersizliği, bağışıklık sisteminde zayıflık, ani kalp krizi, saç dökülmesi, depresyon, yorgunluk, karaciğerde yağlanma gibi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir" diye konuştu.

"HERGÜN 2-3 FİNCAN YEŞİLÇAY İÇİN"

Diyetisyen Sevihan Akbulut, yanlış, eksik ve bilgisizce hazırlanmış diyet programları uygulamak yerine yaza fit girebileceğiniz şu önerilerde bulundu:

"Yağ ve karbonhidrat tüketiminizi azaltın; protein ve kalsiyum tüketiminizi artırın. Et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt, yoğurt ve kefire günlük beslenmenizde mutlaka yer açın. Beyaz ekmek, makarna, kurabiye, kek gibi beyaz un içeren basit karbonhidrat kaynakları yerine kurubaklagiller, tam tahıllar, sebze ve meyveler gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarını tüketmeye özen gösterin. Doğal besinler tüketin, paketlenmiş hazır gıdaları tercih etmeyin. Şekerli ürünleri hayatınızdan çıkarmaya çalışın, çayınıza ve kahvenize şeker ilave etmeyin. Baharatlara beslenmenizde daha çok yer vererek metabolizmanızı hızlandırın.

Her gün 2-3 fincan yeşil çay veya yeşil çay içeren karışık bir bitki çayı içmeye çalışın. Yaz aylarında krema, yağlı soslar, mayonez, cips gibi yağlı besinlerden ve yağda kızartmalardan uzak durulmalıdır. Katı yağlar yerine sıvı yağlar tercih edilmelidir. Tuz ve tuzlu yiyeceklerden (turşu, cips, salamura gibi) kaçınılmalıdır. Posa tüketimi artırılmalıdır. Öğünlerde mutlaka salata veya sebze yemeğine yer verilmeli, gün içerisinde de 2-3 porsiyon meyve tüketilmeye çalışılmalıdır. Enerjisi yüksek ağır, şerbetli ve hamur tatlılarından uzak durulmalı; sütlü tatlılar, meyve tatlıları ve dondurma gibi tatlılar tercihler edilmelidir."

"12 BARDAK SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber vücudun daha fazla su ve mineral kaybettiğini belirten Akbulut, "Günde ortalama 2,5 litre (12 bardak) su tüketmeye çalışın. Egzersiz yaptığınızda su ihtiyacınızın daha da fazla arttığını unutmayın. Susuzluğun vücutta oluşturacağı hasarlardan korunmak için susamayı beklemeden su içmeye özen gösterin. Sıvı ihtiyacının karşılanmasında su haricinde ayran, süt, maden suyu, şekersiz kompostolar, az şekerli limonata, soğuk bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları gibi içecekleri tercih edin. Gazlı içecekler, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçının" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 40-50 DAKİKA YÜRÜYÜN

Sağlıklı kilo vermenin 5 altın kuralını sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut şunları söyledi:

"Güne sağlıklı, besleyici bir kahvaltıyla başlayın ve öğün atlamayın. Uzun saatler aç kalıp öğünlerde daha fazla yemenin önüne geçmek için ara öğünlerden yararlanmayı ihmal etmeyin, az az ve sık sık yiyin. Su içmeden kilo veremeyeceğinizi unutmayın ve daha fazla su içmeye çalışın. Ortalama 2,5 litre su içtiğinizden emin olun. Hareketinizi artırın. Haftanın 3-4 günü 40-50 dakika süren tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet, ip atlama gibi egzersizler yapmaya çalışın. Egzersiz yapmadığınız günler günlük adım sayınızın 10 bini geçmesi için çaba gösterin. Dışarıda yemek yeme sıklığınızı azaltın. Yemekleri kendiniz yapmaya çalışın ki kullandığınız malzemeler ve miktarları sizin kontrolünüzde olsun. Porsiyonlarınızı küçültün. Uyku düzeninize dikkat edin. Uykusuzluk metabolizmanızı yavaşlatır, iştahınızı artırır ve beyine doyma sinyalinin geç gitmesine neden olur."

Kaynak: DHA

- İstanbul