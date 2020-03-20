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Uzmanından yüksek tansiyon ve kalp damar hastalarına koronavirüs uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü yüksek tansiyon ve kalp damar hastalarının hijyene daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Özellikle toplu taşıma, halka açık restoran ya da cami gibi ortamlardan kesinlikle...

20.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:16
Uzmanından yüksek tansiyon ve kalp damar hastalarına koronavirüs uyarısı
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü yüksek tansiyon ve kalp damar hastalarının hijyene daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Özellikle toplu taşıma, halka açık restoran ya da cami gibi ortamlardan kesinlikle kaçınmalı, alışveriş için yakınlarından yardım almalılar. Günlerini psikolojik olarak rahatlatıcı aktivitelerle geçirmeliler. Doktorların beslenme tavsiyelerine uyarak, C vitamininden zengin gıdalarla beslenmeliler." tavsiyesinde bulundu.
Prof. Dr. Esen, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinin yanı sıra Türkiye'de de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle bir dizi önlemler alınırken, sağlık otoritelerinin de koronavirüsten etkilenebilecek yüksek risk gruplarını tanımladığını hatırlattı.
Kalp damar ve hipertansiyon hastalıklarının bu gruplar içerisinde ilk sıralarda yer aldığını aktaran Esen, dünyada Kovid-19 nedeniyle yaşanan kayıplara bakıldığında yarısının solunum yetmezliğinden, yarısının kalp hasarı ya da dolaşım bozukluğundan gerçekleştiğini kaydetti.
"Biten ilaç raporlarının süresi hazirana kadar uzatıldı"
65 yaş üstü yüksek tansiyon ve kalp damar hastalarını hijyene daha çok dikkat etmeleri konusunda uyaran Esen, "Özellikle toplu taşıma, halka açık restoran ya da cami gibi ortamlardan kesinlikle kaçınmalı, alışveriş için yakınlarından yardım almalılar. Konuyla ilgili medyada yer alan haberleri sürekli dinlemeyerek endişeye kapılmaktan uzak durmalılar. Günlerini psikolojik olarak rahatlatıcı aktivitelerle geçirmeliler. Doktorların beslenme tavsiyelerine uyarak, C vitamininden zengin gıdalarla beslenmeliler." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Özlem Esen, hipertansiyon hastalarının kullandıkları ilaç tedavilerine devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri gruplarının enfeksiyon açısından risk oluşturduğu bilgisi doğru değil. Bu yönde Avrupa ve Amerika kalp cemiyetleri ilaç değişikliği yapılmaması yönünde tavsiye kararı yayınlamıştır. Ayrıca, halihazırda biten ilaç raporlarının süresi hazirana kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, rapor temini için hastanelere başvuru gereği kalmamıştır. Kalp damar ve yüksek tansiyon hastalarının özellikle acil olmayan sağlık sorunlarıyla ilgili doktorlarıyla telefon ya da mesajla iletişim kurmaları uygun olur."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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