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Uzmanından yüzey temizliğinde "ozon ve plazma" önerisi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan yüzey temizliğinde, kimyasal maddeler yerine ozon ve plazma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:46
Uzmanından yüzey temizliğinde
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan yüzey temizliğinde, kimyasal maddeler yerine ozon ve plazma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini bildirdi.
Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisindeki en büyük sorunun yayılma hızı olduğunu söyledi.
Virüsün yayılma hızı azaltıldığında hasta sayısındaki artışın da düşeceğini vurgulayan Öksüz, ortam ve yüzeylerin temizliğinin virüsün yayılmasını önlemede oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Son teknolojiler sayesinde kimyasal kullanmadan havada, suda, yüzeydeki virüs ile mikropları plazma ve ozon yöntemiyle temizlemenin mümkün olduğunu dile getiren Öksüz, şöyle konuştu:
"Kimyasallar aktığı zaman suya karışabiliyor. Tekrar size içme suyu olarak dönebiliyor. Bu nedenle kimyasal barındıran ürünlerle temizlik yapmak çok mantıklı değil. Virüslerin boyutu nano düzeyde olduğu için en iyi yöntem, ozon ya da plazma teknolojisi. Bu teknolojiyle 15 dakikada normal büyüklükteki odanın virüslerden arıtılması mümkün."
"Hastanelerde kullanılabilir"
Hastane gibi virüs buluşma riski yüksek alanlarda bu teknolojinin mutlaka kullanılması gerektiğine dikkati çeken Öksüz, bu yöntemle hava ve yüzeylerin temizliği için tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.
Çin ve Japonya'da koronavirüsle mücadele ozon ve plazma yöntemlerinin etkin kullanıldığını anlatan Öksüz, "Hastanelerde ozon veya plazma yöntemleriyle kimseyi rahatsız etmeden gündüz ya da gece temizleme yapılabilir. İnsanların çok olduğu bir alanda bile bu yöntem kullanılarak, normal hayatlarına devam etmesi sağlanabilir. Her ortamı temizlemek bir şekilde mümkün." ifadelerini kullandı.
Ozon ve plazma sistemlerinin ucuz olduğunu da belirten Öksüz, şunları kaydetti:
"Herkesin elde edebileceği bu sistemleri bir klima gibi düşünebiliriz. Evlerimize takılabilir ve bir odada 15 dakikalık çalışma süresince bütün evi temizleyebilir. Fiyatları klimayla karşılaştırıldığında hemen hemen aynıdır. Hatta daha küçükleri de yapılabilir. İnsanların çok olduğu fabrikalara takılabilir. Böylelikle insanlar işlerinden geri kalmaz, üretim devam eder. Yani sürekli çalışması gereken kurumlara takılabilir."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güncel
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