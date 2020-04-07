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Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli?

SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu düşünenler ne zaman hastaneye gitmeli? Uzmanlar bu soruya açıklık getirdi.

Hangi Belirtileri Sergiler?

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ağırlıklı olarak akciğerleri enfekte eden ve temelde ateş ve kuru öksürük başta olmak üzere çeşitli semptomlar gösterebilen bir hastalıktır.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:51
Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli?
SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu düşünenler ne zaman hastaneye gitmeli? Uzmanlar bu soruya açıklık getirdi.

Hangi Belirtileri Sergiler?

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ağırlıklı olarak akciğerleri enfekte eden ve temelde ateş ve kuru öksürük başta olmak üzere çeşitli semptomlar gösterebilen bir hastalıktır.

Verileri değerlendirmek için henüz erken olsa da hastaların önemli bir kısmının süreci semptom dahi göstermeden geçirdiği tahmin ediliyor. Buna ek olarak semptom gösterenlerin yüzde 81 oranındaki kısmı hafif, yüzde 14 oranındaki kısmı ağır ve yüzde 5 oranındaki kısmı kritik semptomlar gösteriyor.

Semptom gösteren kişilerde öksürük, genellikle ısrarcı bir ritimde sürer ve ani başlamıştır. Burada ayırt edici faktör bir saatten fazla süren öksürük ya da son yirmi dört saat içerisinde üç veya daha fazla öksürük nöbetidir. Ateş, 37.8 derece üzerinde seyreder ve kişilerde titreme ya da üşümeye yol açabilir. Bunlara ek olarak boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, koku kaybı ve tat kaybı da bildirilen belirtilerin arasında yer alır.

Hangi Durumlarda Hastaneye Gitmeli?

Virüsle enfekte olanların büyük bir kısmı dinlenme, bol sıvı alımı ve ağrı kesici desteği ile kendiliğinden iyileşir. Hastaneye gereksinim duyan hastaların orada bulunma sebebi hastalığın kendisi değil, nefes almada yaşanılan zorluktan kaynaklanır. Yani her hastanın hastanede tutulması gerekmez.

Öncelikle virüsle enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız hastaneye gitmeden önce 184 numaralı destek hattını arayarak bilgi alabilirsiniz. Eğer birkaç nefesin ardından nefessiz kalacak gibi solunum sıkıntısı çekiyorsanız 112 aranmalı ya da hastaneye gidilmelidir.

Solunum sıkıntısı harici hafif semptomlar gösteriyorsanız en az yedi gün evde kalarak kendinizi izole etmelisiniz. Evde sizinle birlikte yaşayan başka kişiler bulunuyorsa bu süre en az on dört gün olmalıdır.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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