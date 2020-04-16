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Uzmanlar Açıkladı: Ne Zamana Kadar Maske Kullanmalıyız?

Covid-19 ile mücadele sırasında hastaların virüsü bulaştırmaması, sağlıklı kişilerin de virüsten korunması adına yüz maskesi oldukça kritik bir öneme sahip.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Uzmanlar Açıkladı: Ne Zamana Kadar Maske Kullanmalıyız?
Covid-19 ile mücadele sırasında hastaların virüsü bulaştırmaması, sağlıklı kişilerin de virüsten korunması adına yüz maskesi oldukça kritik bir öneme sahip. Peki ne zamana kadar maske kullanmalıyız? Uzmanlar merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

Ne Kadar Süre Daha Maske Takmamız Gerekiyor?

Florida Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Scott Rivkess tarafından yapılan açıklamaya göre SARS-CoV-2 için etkili bir aşı bulunana kadar virüsten korunabilmek ve virüsü başkalarına bulaştırmayı engelleyebilmek adına maske takmamız gerekiyor. Scott Rivkess tarafından yapılan tahmine göre bu süre en az bir yıl olacak.

"Yeni bir aşı bulunana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak. Maske takarak hem kendimizi hem de etrafımızdakileri virüsten korumuş olacağız. Bu sürenin farklı bir durumla karşılaşmazsak en az bir sene olacağını düşünüyorum."

Son zamanlarda yapılan araştırmalar dahilinde yeni tip koronavirüsün aşısı için önümüzde 12 - 18 ay gibi bir sürenin olduğunu görüyoruz. Bazı tahminler daha geç ya da daha erken olarak şekillense de ağırlıklı görüşün bu noktada olduğunu söyleyebiliriz.

Yani bu süreçte ki görünüşe göre aylar boyunca maske takmayı bir yaşam standartı haline getireceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Florida, Teknoloji
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